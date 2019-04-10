В Кузбассе осудили мужчину, поджигавшего дома оппонентов после ссоры

Завершить конфликт «с огоньком» вошло в привычку у 46-летнего жителя областного центра. В начале прошлого года мужчина совершил два подобных эпизода.

В ходе следствия установлено, что в обоих случаях этому предшествовали конфликты с их хозяйками. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник, покидая помещения после скандала с их владелицами, устраивал поджог. В результате оба здания были значительно повреждены, а часть имущества пострадавших полностью сгорела.

Кемеровчанин приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Кроме того, мужчина обязан выплатить материальный ущерб, общая сумма которого составила порядка 270 000 рублей.

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области