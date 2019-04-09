«Эксперимент 1-2-3». В Прокопьевском драмтеатре запустили творческую лабораторию

Тема проекта — современная пьеса. Все эскизы спектаклей рассказывают зрителям о современных людях современным языком. Всего режиссеры из Москвы, Новосибирска, Челябинска и Красноярского края представили 4 постановки.

Если традиционный спектакль — это марафон, то лаборатория — это спринт. Всего несколько дней есть у режиссёров и актёров для того, чтобы решить задачи, на которые обычно уходят несколько месяцев. Встряска — не совсем подходящее слово. Это риск. И ничего, если он обернётся провалом. Ведь на лаборатории действительно ставят эксперимент. Не только над творческой командой, но и над публикой. На ней проверяются актуальность темы пьесы, её текста, и его сценическое прочтение.

Бескомпромиссная пенсионерка, приторный поп-музыкант, одинокая женщина средних лет — герои сегодняшней действительности. «Тайм аут» Марии Крапивиной, как и все пьесы проекта, только-только вышли из-под пера драматурга. Некоторые тексты уже активно взяли в свою работу российские театры, а какие-то ещё и заметить не успели. Но все написаны для современного театра.

В таких лабораторных методах нуждаются все: режиссёры, зрители и сами театры. Именно они определяют тему лаборатории, исходя из потребностей своего репертуара.

Проверить, нужен ли зрителю герой-современник очень просто. В лабораторных условиях это — три стеклянные банки. На каждой надпись: «доработать», «оставить, как есть», и «забыть, как страшный сон». Именно зрительское голосование решает судьбу спектакля. Однако, специалисты признают — не всегда эскизы нужно дорабатывать или вообще оставлять в репертуаре. Ведь лаборатория — это прежде всего возможность театра познакомится с режиссёром. В надежде, что эта встреча перерастёт в сотрудничество, которое станет спектаклем в постоянном репертуаре.