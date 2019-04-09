Рисуя мир. «СТС Кузбасс» начал съемки проекта «Лента времени»

Его первые участники — дети. Правнуки победителей рассказывают о своих героях — участниках Великой Отечественной войны.

Семилетнему Славе еще предстоит узнать, что его страна называлась Советским Союзом. Зато он точно помнит, что его прадед вернулся домой в 1945 году с медалями и орденами. Слава — один из первых участников проекта «Лента времени». Сегодня мы попросили их нарисовать свое представление мира.

«Лента времени» — масштабная акция нашего канала, посвященная Дню Великой Победы. Мы расскажем истории ветеранов, тружеников тыла, участников афганского конфликта и наших самых маленьких зрителей.

Зарисовки, дневники и хроника. Мы объединим несколько поколений и покажем, что в каждой семье есть кем гордиться. А пока следите за эфиром. Правнуки Победы и их истории уже совсем скоро на нашем канале.