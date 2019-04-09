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Первая волна паводка проходит в Кузбассе без осложнений

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По данным синоптиков, уровни воды на реках упали. Однако, противопаводковая группировка продолжает находится в режиме повышенной готовности.

В Новокузнецком районе могут быть отрезаны от инфраструктуры отдаленные поселки. В территории завезли запасы продуктов, медикаментов и топлива. Для контроля за обстановкой в Новокузнецком районе задействованы три стационарных и 17 временных гидрологических постов. В поселке Кузедеево работает камера видеонаблюдения. За уровнем воды в реке Кондома можно следить в режиме онлайн.

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