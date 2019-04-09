«Час Земли» в Кузбассе сэкономил 280 тысяч кВт/час электроэнергии

Участие в акции жители Кемеровской области приняли в 11 раз. 30 марта 2019 года было отключено световое оформление зданий и прилегающих к ним территорий, объектов внешнего освещения городских парков, скверов, уличной рекламы. Предприятия выключили электроприборы, не относящиеся к технологии производства, свет в помещениях.

Всего в акции приняли участие порядка 250 тысяч человек, что на 70 тысяч человек больше, чем в 2018 году. Экономия электроэнергии по Кемеровской области составила порядка 280 тысяч кВт/час (на 20 тысяч кВт/час больше, чем в 2018 году).

«Цель данной акции – не столько экономия электричества, сколько возможность задуматься о личной ответственности перед природой и роли в ее сохранении, о разумном потреблении электроэнергии и о необходимости сохранения природных ресурсов», – отметил начальник департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области