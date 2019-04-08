Горячая декада в Горной Шории. Любители снега и крутых склонов провожают горнолыжный сезон

Традиционная его точка — знаменитый «Грелка-Фест», проводящийся в несколько этапов. Первый прошел в минувшие выходные в Шерегеше.

740 человек одновременно. И это только по официальным данным. По подсчётам организаторов, костюмированный спуск в этом году стал самым массовым за пятилетнюю историю фестиваля. Спускались участники по одиночке, группами, а то и целыми командами. И самой большой и дружной безоговорочно признали команду «Сбербанка».

В Горной Шории собрались сразу несколько сот сотрудников «Сбербанка» из девяти сибирских регионов. Многие в Шерегеше впервые. Другие, напротив, и на горе Зелёная, и на самом «Грелка-Фесте» уже свои люди!

Про следующую «Грелку», признаются члены команды, ещё не думали. Пока и от этой эмоции не остыли. Но быть обещают. И обязательно придумают что-то интересное. И ещё более масштабное!