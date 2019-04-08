Женя – новый участник проекта «Где ты, мама?»

Психологи считают, семья — самая важная, незаменимая основа для полноценного развития ребенка. Проект «Где ты, мама?», помогает ребятам из детских домов обрести новый кров. За последние 11 лет благодаря проекту семью нашли 350 малышей. Генеральный партнер программы «Где ты, мама?» компания ТАЛТЭК. ТАЛТЭК по-настоящему участвует в жизни регионов присутствия. Реализуя проект «С заботой о будущем», Группа компаний инвестирует в благополучие, поддержку и всестороннее развитие детей.

Любознательный Женя с удовольствием постигает все новое. Особенно через игру. Он обожает составные игрушки, пирамидки. Как большинство мальчишек любит катать машинки. А еще учится заботиться о тех, кто меньше.

После активных занятий Женя хорошо и с аппетитом ест. Делает это аккуратно. В еде не привередлив. И уже в столь юном возрасте стремится быть самостоятельным.

Жене нравится общаться. С детьми и взрослыми. К незнакомцам в первые мгновения относится настороженно, но когда понимает, что угрозы нет, то раскрывается с самых лучших своих сторон.

Для будущих родителей телефон управления опеки и попечительства: 32-29-74, код Новокузнецка: (3843).