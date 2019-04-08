Процесс реабилитации шахтёров, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, поднимут на новый уровень

Около 60% российского угля добывается в Кузбассе. Объемы растут с каждым годом и сдавать позиции регион не намерен. Главный рекорд намечен к круглой дате — юбилею открытия угольных месторождений земли Кузнецкой.

Одна из приоритетных задач — обеспечение комфортных условий шахтёрам. Для высоких показателей нужны не только силы, но и здоровье. Накануне Ленинск-Кузнецкий Центр охраны здоровья посетила Елена Малышева. Познакомившись с возможностями медучреждения, замгубернатора предложила не только возобновить, но и усовершенствовать проект 2017 года по комплексной реабилитации и возвращения к труду пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве.

Усовершенствование предполагает взаимодействие больниц и здравпунктов угольных предприятий в вопросах профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам специалистов, комплексный подход и грамотно расставленные приоритеты помогут в реализации поставленных задач. Одна из которых — повышение качества жизни, заложенная в Стратегии социально-экономического развития региона 2035.