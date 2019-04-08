Паводок в Кузбассе. В этом году ледоход начался раньше обычного

Реки на юге региона вскрылись 2 апреля. Сегодня ледоход наблюдают уже жители Томска.

Водные артерии Кузбасса стремительно просыпаются и избавляются от ледяной корки. Так, например, на Кондоме лед тронулся вечером 3 апреля.

Для того, чтобы водная стихия не принесла жителям беды, сотрудники МЧС провели взрывные работы и бурение льда. Меры должны обезопасить от ледяных заторов, и, как следствие — подъема уровня воды.

Сегодня, по словам сотрудников Гидрометцентра, ледоход в регионе проходит спокойно. До критических отметок в кузбасских реках остаётся 2-4 метра.

При этом несколько посёлков юга Кузбасса всё-таки отрезаны от большой земли. Из-за подъёма уровня воды были закрыты переправы до посёлков Майзас и Ортон Междуреченского городского округа. Специалисты МЧС заранее завезли в населённые пункты продукты и лекарства.