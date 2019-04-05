Завтра кемеровские волейболисты начнут битву за чемпионство в российской суперлиге

В первом матче одной четвертой финала принимают московское «Динамо» — клуб с богатыми победными традициями и хорошим подбором игроков. Гости уже приехали в Кемерово и готовятся к игре.

Четвертьфинальную серию кемеровчане начинают дома, так как в регулярном чемпионате заняли второе место. Динамовцы — на 7 строчке. Но бороться с этой командой непросто, о чем свидетельствует настрой гостей. Столичный клуб склонен доказать — седьмое место в «регулярке» — лишь право выйти в плей-офф. Настоящая игра начнётся уже завтра.

Кемеровчане в роли номинальных фаворитов. Главный тренер «Кузбасса» возглавил сборную страны. В расширенном списке — ряд игроков клуба.

Ну а пока — нужно бороться только за победу. В каждой игре. Чтобы пробиться в полуфинал и сделать шаг на пути к медалям.

С первым матчем в плей-офф кемеровчанам предстоит доказывать, «Кузбасс» в этом сезоне не случайно один из лидеров российского волейбола.