Дмитрий Маликов приехал в Кузбасс со своим благотворительным проектом

Чтобы напутствовать юных музыкантов и вдохновить на дальнейшее занятие творчеством.

Своё общение с новокузнецкими зрителями Дмитрий Маликов начал на языке музыки. А уж затем разговор продолжился в привычном русле. Для юных кузбасских дарований Дмитрий Маликов провёл 4 мастер-класса в разных городах, а всего с этим проектом Народный артист России объехал уже 150 населённых пунктов страны. И вот, в маршруте благотворительного турне «Уроки музыки» появилась Кемеровская область.

Талант и наставника, и его подопечных постарались представить с разных сторон. Маэстро исполнил свои произведения самостоятельно и в дуэте с новокузнецкими музыкантами. Сыграли и классику, и современные композиции. По признанию самого артиста, несмотря на долгую эстрадную карьеру, он всегда тяготел к музыке без вокальной партии.

Продемонстрировать свои музыкальные возможности стало возможным благодаря организаторам мастер-класса. Творческие встречи со звездой в регионе прошли при поддержке Группы компаний ТАЛТЭК.

Участие в мероприятии приняли больше двух тысяч человек. Однако, тех, кто не смог на него попасть, организаторы просят не расстраиваться. Творческий проект с Дмитрием Маликовым обещает стать долгосрочным.