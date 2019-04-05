На ремонт и оснащение оборудованием городской больницы Полысаева потратят более 7,5 миллионов рублей

Долгожданные преобразования. Благодаря проекту «Современная медицина Кузбасса», в здравоохранении региона происходят масштабные перемены. Накануне заместитель губернатора по вопросам социального развития Елена Малышева посетила медучреждения Полысаева. По итогам визита решено — ещё более 7 с половиной миллионов рублей будет выделено из областного бюджета на ремонт и оснащение современным оборудованием городской больницы.

В медучреждениях Полысаево кипят ремонтные работы. В пока еще пустующем 4-х этажном здании завершается преобразование рентгенологического отделения. Уже установлено необходимое оборудование и маммограф. Вскоре появится и флюорограф. Все с учётом новых требований и недостатков прошлой организации.

Сотрудники детской полысаевской поликлиники, в декабре переехав в новое здание, без сожаления вспоминают прошлое помещение.

Сейчас в поликлинике удобная система навигации, оборудована открытая регистратура, работают дополнительные кабинеты неотложной помощи, хирурга, дневного стационара и ЛОРа. Есть даже зона отдыха, где дети могут смотреть любимые мультфильмы. В ближайших планах: оборудование колясочной зоны для личного транспорта самых маленьких полысовчан.