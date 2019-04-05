На неделе Сергей Цивилев посетил значимые объекты и принял ряд важных решений

Промышленность, экономика и экология. Именно в этих сферах был подписан ряд ключевых соглашений. Кузбасская делегация приняла участие в Красноярском экономическом форуме. Так, благодаря договору о сотрудничестве, на Новокузнецком алюминиевом заводе продолжится внедрение современных технологий. Выбросы при этом сократятся на 20%, сохранится объем выпуска продукции.

На форуме также подписано соглашение о реализации проекта по цифровизации городского хозяйства. Пилотной площадкой по внедрению передовых инженерных решений станет Междуреченск. В проекте примут участие Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск и Белово. Еще одно направление — развитие транспортного каркаса и современных коммуникаций.

Регион готовится к 300-летнему юбилею. На неделе в Правительстве России прошло первое заседание комитета по подготовке к празднованию открытия Кузбасса. Разработана целая программа. Она включает ремонт, реставрацию учреждений культуры и проведение творческих проектов. Один из них — презентация «Дней культуры Кузбасса в Москве». В область на эти цели из федерального бюджета за 3 года поступит около 500-т млн рублей, из областного — более 100. Напомним, 27 августа 2018 года Президент Владимир Путин подписал Указ о праздновании на федеральном уровне 300-летнего юбилея.

К празднику преобразится и Новокузнецк. Накануне Сергей Цивилев с рабочим визитом посетил южную столицу Кузбасса. Оценил ход строительства будущего кластера искусств «КоммунАРТ» и побывал на месте реставрации кинотеатра, который станет новым домом для театра кукол «Сказ». Строителям губернатор поставил жесткие сроки – 2021-й год театр кукол должен встретить в новом здании со своими зрителями.

Восстановят и Дворец спорта Кузнецких металлургов. Уже в этом году должны подготовить проектную документацию. Новокузнецк станет одним из первых, кому на областном уровне будет присвоено звание «Город трудовой доблести и воинской славы». В городе появится военно-патриотический парк «Патриот», филиал одноименного парке в Москве.

Работа над преображением области идет без обеда и выходных. Чтобы свой юбилей регион встретил в новом обличии.