Сегодня прошел завершающий этап для кемеровской команды в спортивном проекте «300 рекордов» на «СТС Кузбасс»

Захват, поворот, бросок. С техникой боевого искусства самбо познакомились участники проекта 300 рекордов. Сегодня для них — завершающий этап, после которого спортивное жюри определит абсолютных лидеров — претендентов на победу. Этот вид спорта входит в нормативы ГТО. Все участники, независимо от подготовки, больше всего ждали именно эти соревнования.

Техника отточена на мастер-классе с профессиональным тренером по самбо Александром Ильиным, который, по мнению ребят, достойно подготовил их к соревнованиям.

Следите за ходом проекта на телеканале «СТС Кузбасс» по субботам в утреннем эфире, а предыдущие выпуски можно найти на нашем официальном сайте ctc-kuzbass.ru. Кто станет победителем самого яркого спортивного шоу на Первом Губернском узнаем уже совсем скоро!