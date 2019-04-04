Лед тронулся. Главная водная артерия Кузбасса оттаивает раньше обычного

Все переправы в регионе уже закрыты. Их было более 50-и. А вот, например, рыбаки, несмотря на опасность, продолжают сидеть на льду с удочками.

Зимой рыбалка в Сибири — удовольствие особое. Несколько часов один на один с морозом. И здесь важен не столько улов, сколько азарт. Но опасней зимней рыбалки только весенняя. Когда минус сменяется плюсом, а коварный лёд в любой момент может треснуть. Чтобы избежать несчастных случаев, полицейские, представители МЧС и общественники проводят беседы.

Подвижки льда начались и на реках Междуреченска, на Томи в районе посёлка Карай. На случай подтопления подготовлен запас продуктов и медикаментов на 2 месяца, за пожилыми и маломобильными людьми закреплены социальные работники.

Самый ранний ледоход на Томи зафиксирован 1 апреля 2016 года, а самый поздний — 8 мая 1936. Непредсказуемый сибирский климат. В этом году минимальный порог не побит. Хотя вскрытие рек в первые числа месяца — редкое явление.