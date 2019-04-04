Сергей Цивилев посетил с рабочим визитом Новокузнецк

В первую очередь глава региона посетил будущий кластер искусств «КоммунАРТ». На территории парка Гагарина реконструируют сразу два здания. Также губернатор побывал на месте реставрации «Кинотеатра «Коммунар», который должен стать новым домом для театра кукол «Сказ». Пока здесь идут черновые работы — установка сейсмоопор, усиление потолочных перекрытий и стен, укладка фундамента. Восстановление лепнины, установка сцены и оборудования — уже следующий этап. Строителям губернатор поставил жесткие сроки – 2021-й год театр кукол должен встретить в новом здании со своими зрителями.

Также губернатор предложил руководству и артистам активно включаться в работу над обустройством нового помещения.

Новокузнецк станет одним из первых, кому на областном уровне будет присвоено звание «Город трудовой доблести и воинской славы». Об этом Сергей Цивилев заявил в спортивно-стрелковом клубе «Кузнецкий». Глава региона стал свидетелем церемонии вступления школьников в ряды Юнармии. Сегодня в ней более семи с половиной тысяч кузбасских юношей и девушек. Губернатор отметил, движение имеет большое значение для воспитания патриотов.

Кстати, название «Патриот» будет носить и военно-патриотический парк. Он станет филиалом одноименного парка в Москве. Новокузнецкий «Патриот» будут использовать для воспитания молодежи, подготовки допризывников, экскурсионной деятельности и различных массовых мероприятий. Губернатор Сергей Цивилев вместе с первым заместителем главы Новокузнецка Евгением Бедаревым детально обсудили планы, которые вскоре должны превратиться в разработанный проект.

Восстановят в Новокузнецке и Дворец спорта Кузнецких металлургов. Уже в этом году должны подготовить проектную документацию. Вполне возможно, ремонт доберётся и до соседнего футбольного стадиона. А сама реконструкция Дворца спорта может стартовать весной 2020-го года после завершения хоккейного сезона.