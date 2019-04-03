Финал проекта «300 рекордов» с каждой неделей все ближе

Впереди завершающий этап — самбо.

Броски, падения, захваты, болевые приемы. Всему этому участники из Новокузнецка научились. И даже показали свои навыки в рамках этапа проекта.

А вот у кемеровской команды все еще впереди. Как и во всех испытаниях, у кого-то есть преимущество. На этот раз, по словам ребят — у Данила Семёнова. В пулевой стрельбе он был самый опытный. 3-ий юношеский разряд. Но результат Данила не порадовал. 3 место. Раз не получилось в стрельбе, в самбо точно себя проявит — заявил участник. Ведь у него есть опыт и в рукопашном бое — смежном виде спорта.

Сбудутся ли предсказания Данила мы узнаем уже совсем скоро. Как ребята из областной столицы выполнят норматив ГТО по самбо смотрите уже в эту субботу на телеканале СТС Кузбасс. Это завершающий этап, который расставит все точки над «I», а участников проекта — по своим местам в турнирной таблице.