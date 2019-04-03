Народный артист России, музыкант, певец и композитор Дмитрий Маликов приехал в Кузбасс

В течение 3-х дней он будет делиться своим творчеством с кузбасскими школьниками и студентами. Инициатор проведения встреч — Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области.

Пустая комната, рояль, открытое окно. Такую картину каждый день видел учитель музыки, приходя давать уроки маленькому Диме. Юный пианист жил на 1 этаже. Поэтому, сбежать от преподавателя не составляло труда. Шли годы. А с ней приходила и любовь к музыке. Первые концерты, собственные произведения, гастроли… Сегодня Дмитрий Маликов — известный музыкант, композитор и певец. И теперь уроки музыки дает он. Правда, с них никто не сбегает. На сцене не просто виртуозный исполнитель. Еще и харизматичный артист.

Вместе с мэтром за роялем подрастающие звезды. Для них сегодня главный экзамен. Они играют вместе с кумиром. Как строгий и справедливый учитель, Дмитрий дал профессиональные рекомендации. И высоко оценил кузбасские таланты.

За плечами артиста уже 150 уроков музыки по всей стране. К Кузбассу он относится с особым трепетом и любовью. Дарил музыку, когда жители нуждались в поддержке. Композиция «Посвящение». Жертвам пожара 25 марта прошлого года. А сегодня помогает тем, кто только начинается свой творческий путь.

Дмитрий Маликов встретится со студентами и школьниками Киселевска, Белова и Новокузнецка. Увидеть мастер-класс заслуженного артиста России смогут и все кузбассовцы. 5 апреля на нашем сайте будет организована прямая трансляция уроков музыки. И возможно, вдохновит кого-то из них на большой, сложный, но такой интересный творческий путь.