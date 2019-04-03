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Кузбасские сноубордисты продолжают победные традиции

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Не раз юниоры становились лидерами на первенствах мира и, перейдя во взрослую команду, завоевывали «золото» чемпионатов планеты. Так было у Екатерины Тудегешевой, Андрея Соболева и других.

Вот и на очередном юниорском первенстве в Рогле, что в Словении, наша молодежная сборная вновь показала отличный результат. Дмитрий Логинов и Анастасия Курочкина стали чемпионами мира среди юниоров в дисциплине параллельный слалом-гигант.

Напомним, Анастасия представляет Кузбасс. Она не раз отличалась на всероссийском и международных уровнях. Хороший результат показал и наш Илья Витюгов. Он –четвертый.

 

Фото: Федерация сноуборда России

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