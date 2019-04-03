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В кемеровском Центре занятости населения обсудили трудоустройство предпенсионеров и выпускников ВУЗов и ССУЗов

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Гражданам предпенсионного возраста помогут найти работу. А при необходимости отправят на профессиональное обучение. Всё это — в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Также сегодня в Центре занятости населения обсудили вопросы трудоустройства выпускников средних и высших учебных заведений. Руководителям предприятий, которые примут их к себе на работу, из областного бюджета будет компенсироваться минимальная заработная плата. Наставнику, за которым будет закреплен стажер, будет выплачиваться единый социальный налог и 25% от минимальной заработной платы.

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