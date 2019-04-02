Кемеровский областной клинический диспансер расширил спектр операций

Врачи медучреждения осваивают новые методики, чтобы бороться с онкозаболеваниями.

Прогрессивная методика, как результат работы программ в рамках национального проекта «Здравоохранение». Кузбасские врачи успешно проводят операции по удалению местнораспространенных опухолей головы и шеи. Основная особенность — выполняются сразу две задачи.

Конечно, такая операция занимает больше времени, но зато сокращаются материальные затраты. Ранее больному просто удаляли опухоль. А он уже сам, по возможности, решал вопросы, связанные со своим внешним видом.

Благодаря методике, снижается процент пациентов, которым назначается инвалидность. Врачи стремятся сделать всё, чтобы у человека сохранялась возможность свободно дышать, самостоятельно питаться и общаться. И чтобы он, покинув больничные стены, смог как можно быстрее вернуться к обычной жизни.