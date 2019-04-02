Новокузнецкий противотуберкулезный диспансер нуждается в капитальном ремонте

Медицина в Кузбассе станет доступной и более качественной. Об этом сообщила заместитель губернатора Елена Малышева. Изменения планируются в нескольких службах, в том числе и фтизиатрии. Ее работа в области будет выстроена по вертикали, частью которой станет Новокузнецкий противотуберкулезный диспансер. Перемен здесь ждут уже давно.

Чисто, светло и уютно. Коридоры буквально пахнут свежим ремонтом. Но стоит спуститься на два этажа ниже и взору предстает совершенно другая картина. Деревянные полы и обшарпанные стены. Именно таким Новокузнецкий противотуберкулезный диспансер был много лет. Несмотря на долгую историю существования лечебного учреждения, капитального ремонта здесь не было никогда. И лишь два года назад пришли долгожданные перемены. Сейчас в диспансере почти пятьсот пациентов. Больничные стены им на время заменяют дом — лечение длительное. Но жить в таких условиях многие отказываются и прерывают курс лечения.

Сотрудники диспансера уверены, изменить ситуацию можно, обеспечив пациентам комфорт. Тогда люди не будут отказываться продолжать лечение. И больных с устойчивой к лекарствам формой туберкулеза станет меньше.

Сделать медицину доступной и качественной — главная цель реформы областной системы здравоохранения. Это поможет решить и проблемы лечебных учреждений Кузбасса. В числе самых острых — нехватка кадров и современного оборудования. Реформа системы здравоохранения уже началась. К примеру, во всех поликлиниках и больницах региона запустили специальную программу. В ней будут храниться данные о том, когда каждый горожанин последний раз проходил флюорографию. Это позволит диагностировать туберкулез на самых ранних сроках и минимизировать случаи заражения.