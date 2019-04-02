«Сохранение лесов». Региональный проект по восстановлению зеленого покрова региона реализуется в Кузбассе

Он разработан в рамках стратегических задач развития Российской Федерации, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.

На реализацию в этом году выделено порядка 104 миллионов рублей. Из них более 26 миллионов будет направлено на восстановление лесов. Остальные средства — на модернизацию материально-технической базы автономных учреждений региона в сфере лесного хозяйства. В настоящее время износ техники в лесном хозяйстве региона составляет более 80 процентов.

Отметим, в рамках нацпроекта «Экология» к 2024 году запланировано восстановить леса Кузбасса на 100 процентов. На данный момент уже заготовлено лесхозами 440 кг семян растений. Это сосны, лиственницы и ели. Весной уже начнутся посадки. Лесовосстановительные мероприятия планируют провести на территории в 6,5 тысяч гектар.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области