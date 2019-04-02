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В Кемерове маршрутка протаранила два автомобиля

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По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ выехал в сторону дороги, предназначенной для встречного движения. В результате чего произошло столкновение с автомобилем Ford и микроавтобусом Mercedes, которые двигались во встречном направлении.

В результате ДТП травму получила 56-летняя пассажирка микроавтобуса. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение. Отметим, что на момент аварии в автобусе пассажиров не было. Он двигался не по маршруту.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию между автомобилями, а также избегать резких манёвров.

 

Фото: vk.com/auto_42

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