Политический рост. В народном рейтинге губернаторов России Сергей Цивилев занял 31 место

По сравнению с прошлыми измерениями рейтинг Цивилева вырос на два пункта. Глава республики Марий Эл занимает 30 строчку, глава Москвы Сергей Собянин на 29 месте. Лидер народного голосования — губернатор Удмуртской Республики Александр Бречалов. В аутсайдерах — Василий Орлов, глава Орловской области.

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