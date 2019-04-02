Политический рост. В народном рейтинге губернаторов России Сергей Цивилев занял 31 место

Портал «governors.ru» опубликовал обновлённый индекс популярности. В рейтинге учитывается информационная открытость, уровень жизни жителей региона, имидж и туристическая привлекательность, деловой климат, безопасность и экология.
По сравнению с прошлыми измерениями рейтинг Цивилева вырос на два пункта. Глава республики Марий Эл занимает 30 строчку, глава Москвы Сергей Собянин на 29 месте. Лидер народного голосования — губернатор Удмуртской Республики Александр Бречалов. В аутсайдерах — Василий Орлов, глава Орловской области.
Добавим, недавно Сергей Цивилев стал самым цитируемым губернатором-блогером.