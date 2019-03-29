Юные гимнасты Сибири собрались на «Кузбасской весне»

Для многих турнир — первый шаг в большой спорт. Соревнования самых юных атлетов показали — резервы есть в сибирской гимнастике.

Они волнуются перед выходом к снарядам. Нужно и себя показать и перед наставниками и друзьями не ударить в грязь лицом. Сложно, но большая часть участников с этой задачей справилась.

На этот раз в спортивном манеже всё было по-взрослому. Строгое судейство, большое количество болельщиков и призы. В «Кузбасской весне» приняло участие более 120 спортсменов из 12 городов Сибирского федерального округа, а также представители далёкого Владивостока.

Среди юношей победила команда Кемерово. А у девочек вне конкуренции ленинск-кузнечанки. Кузбасские гимнасты отличились и на отдельных снарядах, завоевав медали высшего достоинства. Но и гости остались довольны, так как проверили себя на представительном турнире, сравнив свои наработки. И этим ценна наша «Кузбасская гимнастическая весна».