В кемеровском театре «Ложа» установили именную доску Евгению Гришковцу

Актер, писатель, режиссер основал театр 28 лет назад. Теперь об истоках этого места будет знать каждый, кто придет сюда.

Создатель моноспектаклей и основатель театра «Ложа». Евгений Гришковец вписан в историю города Кемерово не только своими выступлениями, но и собственным театром. Маленький и камерный. Но такой особенный и атмосферный. Дух известного актера, режиссера и писателя всегда присутствует в этих стенах.

Теперь в «Ложе» появилась доска с именем Евгения Гришковца и датой основания студии. В этом году театру исполнилось 28 лет. За это время поменялся адрес, состав актеров, репертуар. Но одно осталось неизменным: первый спектакль «Мы плывём», поставленный Гришковцом, открывает и закрывает каждый сезон.

Каждый зритель «Ложи» теперь точно будет знать: кто и когда его основал. А значит, и к постановкам отнесется с пониманием и знанием дела.