Больничные клоуны стали новыми участниках акции «Дарю Кузбассу»

Напомню, инициатором выступил губернатор Сергей Цивилев. Он предложил давать открытые уроки, убирать и благоустраивать территорию, украшать дворы. Наши герои организовали школу для начинающих актеров. С мастер-классом прилетел главный мастер смехотерапии страны.

В подарок кузбасским детям — смех и выздоровление. Больничные клоуны Владимир и Назиля Синюковы больше известны ребятам как Кекс и Изюмка. Сегодня они сняли костюмы и грим, чтобы научить актерскому мастерству новичков. После нескольких занятий и они смогут отправиться в детские отделения больниц.

Обучение в школе проходит в два этапа. Сначала актерскому мастерству учатся те, кто только хочет заняться смехотерапией. Второй этап — обмен опытом тех, кто уже не раз приходил в больницы. Сегодня в Кемерово прилетел Константин Седов — главный доктор-клоун страны. Он готовится дать мастер-класс волонтерам из Кузбасса, Магнитогорска и Новосибирска.

Он надевает красный нос, из Константина превращается в Косю и приходит к маленьким пациентам уже 15 лет. За это время убедился: в больнице все равно остается детство. Участники мастер-класса изучают новые техники работы и применяют их в практической части тренинга. А видео с результатами уже выложили в социальные сети и поставили хэштег #дарюкузбассу.