«Кемеровская область» равно «Кузбасс». Указ о внесении изменения в Конституцию страны обсудил ветеранский актив региона

Сегодня во всех городах и районах прошли заседания Советов ветеранов. Представителям старшего поколения рассказали о равнозначности терминов «Кузбасс» и «Кемеровская область». Вспомнили — узаконить «бытовое» название региона пытались неоднократно.

И действительно, отметил ветеранский актив, сделать понятие юридически законным — правильное решение. Ведь история Кузбасса началась задолго до образования Кемеровской области.

А ещё понятие «Кузбасс» звучит лаконичнее. И в любом уголке России более узнаваемо, чем «Кемеровская область».

Ветеранский актив единогласен — инициатива губернатора Сергея Цивилева полезная. И замечательно, что её поддержал президент Владимир Путин. Ведь «Кузбасс — звучит гордо».