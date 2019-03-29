В Гурьевском районе проверили ход подготовки к празднованию Дня шахтера

Напомним, именно Гурьевск в этом году станет столицей торжеств. Представители власти оценили темпы строительства и ремонта.

Разрез «Шестаки». Именно он будет встречать гостей на День шахтера. К празднику здесь появится шумоподавляющий забор, сотрудники высадят 170 тысяч деревьев. Также отремонтируют фасад здания. Кстати, работа уже началась. Именно отсюда автобус будет отвозить гостей в столицу Дня шахтера 2019 года — город Гурьевск.

К празднику здесь отремонтируют автостанцию. Обновится автопарк. 2 единицы техники уже поступило. Ожидается еще 5 новых автобусов. Следующий пункт — стройплощадка детского сада на 140 мест. «Планета детства» — такое название дали сами жители.

Основные праздничные мероприятия пройдут в Салаире. Туда и лежит наш путь. Остановка около мемориала «Землякам-салаирцам». Его отреставрируют, приведут в порядок портреты бойцов, озеленят территорию.

Ко Дню шахтера специалисты отремонтирует и дом культуры 55-го года постройки. Главная задача — сохранить его потрясающий колорит. Здесь работают 92 человека.

В апреле начнётся установка оконных блоков и дверей. Все элементы выполнены из дерева, чтобы сохранить дух времени. Рядом с дворцом строители восстановят зону отдыха. 130 миллионов из всех уровней бюджета направят на возрождение исторического облика парка культуры, заложенного еще в середине прошлого века.

До Дня шахтера меньше шести месяцев. Областной штаб в Гурьевском районе собирается еженедельно. Чтобы один из главных праздников область встретила преображенной.