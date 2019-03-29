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Во второй день работы Красноярского экономического форума кузбасская делегация подписала ряд соглашений

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Благодаря договору о сотрудничестве, на Новокузнецком алюминиевом заводе продолжится внедрение современных технологий. Это позволит сократить вредные выбросы на 20%. При этом сохранится объем выпуска продукции.

В рамках форума также было подписано соглашение о реализации проекта по цифровизации городского хозяйства. Пилотной площадкой по внедрению передовых инженерных решений станет Междуреченск. Также в проекте примут участие Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск и Белово.

 

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области

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