Во второй день работы Красноярского экономического форума кузбасская делегация подписала ряд соглашений

Благодаря договору о сотрудничестве, на Новокузнецком алюминиевом заводе продолжится внедрение современных технологий. Это позволит сократить вредные выбросы на 20%. При этом сохранится объем выпуска продукции.
В рамках форума также было подписано соглашение о реализации проекта по цифровизации городского хозяйства. Пилотной площадкой по внедрению передовых инженерных решений станет Междуреченск. Также в проекте примут участие Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск и Белово.
Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области