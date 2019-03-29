Более 650 млн рублей вложат в региональные программы по нацпроектам «Демография» и «Образование» в ближайшие два года

Денежные средства будут направлены на вовлечение населения занятием спортом в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни». Для этого в Кузбассе на 2019 год запланирована закупка оборудования для школ и училищ олимпийского резерва, а также приобретение 14 автобусов, инвентаря и экипировки для спортивных учреждений.

Кроме этого в 2020 и 2021 годах пройдет реконструкция спорткомплексов и бассейнов в Белово, Прокопьевске, Новокузнецке.

Также областной департамент молодежной политики и спорта реализует проект «Социальная активность». Его цель — увеличить численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений или волонтеров.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области