В областной столице на некоторых участках дорожной сети изменится схема движения

Дополнительные правоповоротные секции светофора появятся на пересечении проспектов Химиков и Ленинградский.

На пересечении улицы Коммунистическая и проспекта Кузнецкий установят дополнительную левоповоротную секцию светофора.

Выделенная пешеходная фаза будет введена на пересечении проспекта Советский и улицы Кирова.

Знаки, запрещающие совершать левый поворот появятся на пересечениях улиц Космическая и Базовая (по ул. Космическая при движении от ул. Радищева), Красноармейская и Весенняя (по ул. Весенняя при движении от ул. Д. Бедного), Волгоградская и Сибиряков-Гвардейцев (по ул. Волгоградской при движении от проспекта Ленина).

Также на пересечении проспекта Ленина и улицы Тухачевского установят дополнительную левоповоротную секцию светофора, демонтируют пешеходный переход через проспект Ленина со стороны Центрального проезда.

Все изменения планируется провести в течение II и III квартала 2019 года. По словам специалистов Центра организации дорожного движения, данные нововведения положительно скажутся на повышение безопасности дорожного движения и ликвидацию аварийно-опасных участков на дорогах столицы региона.

Источник: Администрация города Кемерово