Представители департамента охраны здоровья населения рассказали об инновациях в детских лечебных учреждениях

Эта больница не похожа на лечебное заведение в расхожем его понимании. Скорее напоминает игровую комнату с большими анимационными возможностями. Юные пациенты в восторге. Не чувствуют привычной больничной атмосферы. Как ни странно звучит, но лечиться им больше в радость. На радость и медикам.

В кемеровской детской поликлинике №2 буквально всё заполнено электроникой. Цифровая запись на приём к врачу, электронные больничные карты. В зоне ожидания — современные гаджеты.

Есть здесь и «Здравографика». Стенд-инсталляция с большим экраном и сенсорной панелью. Внутри собрана информация о медучреждении, которая доступна для понимания всех возрастов. Например, для подростков полезные сведения о том, как правильно питаться, о вреде алкоголя и курения. Проект реализуется Минздравом страны и Фондом медицинского страхования. Отрадно — кузбасские больницы и поликлиники успешно реализуют проекты по модернизации.