Чистый воздух — зелёному городу. Кемеровский «Азот» приобрел три экологичных автобуса для перевозки сотрудников

Стоимость транспортных средств — порядка 20 миллионов рублей. Всего будет закуплено 25 машин, работающих на природном газе. В 2019 году завод инвестирует в экологию Кузбасса около миллиарда рублей.

Им еще предстоит привыкнуть друг к другу. Михаил Чуев проводит тест-драйв нового экоавтобуса. Водитель уже изучил бортовой компьютер с навигационной системой. Привыкает к легкому рулю и коробке передач. Шутит: панель почти как в самолете.

Двигатель работает на метане. Такой транспорт в восемь раз чище по показателям задымленности, если сравнить с бензиновым. А выбросов сажи вообще нет. Плюсы не только в экологии, но и в экономии. Раньше «Азот» тратил на топливо для одного автобуса 500 тысяч рублей. Теперь сумма сократится до 130 тысяч в год. Новая техника к тому же более безопасна. Только в салоне установлено четыре камеры. Плюс, камера заднего вида.

Экоавтобусы — только одно из направлений в программе кемеровского «Азота» по улучшению окружающей среды. В 2019 году завод инвестирует в экологию Кузбасса около одного миллиарда рублей.

Так, на реализацию масштабного проекта по установке автоматизированной системы учета и контроля выбросов в атмосферу будет направлено 70 млн рублей.

Кроме того, завод планирует масштабное техническое перевооружение в цехе нейтрализации и очистки промышленных сточных вод. Это позволит в 2 раза снизить сброс загрязняющих веществ в реку Томь и в 2-3 раза снизить расход электроэнергии. Еще один экологический шаг — установка рыбозащитных сооружений на водозаборе предприятия.

А пока Кемеровский «Азот» всячески стремится к лидерству не только в вопросах производства, но и в вопросах экологии. Новые экоавтобусы прошли тест-драйв и вышли на корпоративные маршруты.