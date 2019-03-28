В Кузбассе задержали женщину со «смертельным подарком»

В ходе операции «Жилой сектор» сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Кемерово получили информацию о причастности 35-летней кемеровчанки к незаконному обороту наркотиков. Женщину задержали. При обыске у нее изъяли подарочную упаковку, в которой находились свертки с наркотическими веществами. Как показала экспертиза, это был героин общей массой около 3 граммов. Задержанная пояснила, что хранила его для личного потребления.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области