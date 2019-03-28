Накануне вечером в Кемерове на улице Сибиряков-Гвардейцев горела 16-этажка

Сигнал о ЧП на пульт диспетчера МЧС поступил в 22:42. По указанному адресу тут же выехали спасатели.

На момент прибытия первого подразделения на 10-м этаже снаружи дома горел утеплитель открытым пламенем. До приезда огнеборцев самостоятельно эвакуировались 200 жильцов, в том числе 50 детей. Потушить пожар сотрудникам МЧС удалось за 17 минут. Пострадавших нет.

Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. Предварительная версия возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении.

Источник: Главное управление МЧС России по Кемеровской области