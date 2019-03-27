Попасть в яблочко. Скоро в эфире новая серия самого спортивного шоу «300 рекордов» на «СТС Кузбасс»

На этот раз участникам кемеровской команды предстоит выйти на огневой рубеж.

Стрельба — очередной этап в ярком проекте «300 рекордов» на «СТС Кузбасс». Перед участниками только пневматическая винтовка и 6 мишеней. Задача — попасть в 10-ку и набрать как можно больше баллов. Для начала — тренировка с мастером спорта международного класса по пулевой стрельбе Инной Цыганок.

Данил Семёнов с огнестрельным оружием на «ты». 3-й юношеский разряд по пулевой стрельбе. Занимается военной подготовкой. У Артема Александрова опыта соревнованиях нет, а вот в тире городского парка — частый гость.

Страх, волнение, мокрые ладони у всех. А ведь этот спорт любит спокойствие и высокую концентрацию внимания — тогда попадание в центр мишени обеспеченно. Как справились участники из Кемерова с пулевой стрельбой смотрите в субботу в 16 часов на телеканале «СТС Кузбасс». А с предыдущими выпусками проекта «300 рекордов» вы можете познакомиться на нашем официальном сайте. Там же можно оставить свой голос в поддержку одной из команд.