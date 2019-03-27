Страховка от половодья. Бесплатные страховые полисы продолжают получать многодетные и малообеспеченные семьи региона

Весенний паводок. Он может принести много бед, если вовремя не застраховать своё имущество. Удовольствие не из дешёвых, хотя и окупается сполна при наступлении страхового случая. В помощь многодетным и малообеспеченным жителям области пришел областной бюджет.

Вот-вот вскроется лёд на реке Яя. И у Олеси Шкрептий появится головная боль. Водный поток хлынет во двор, подтапливая дом и огород. Происходит это из года в год. Олеся с мужем вынуждены страховать своё имущество. В семье трое детей и каждая копейка на счету. Сегодня пришла настоящая подмога. Страховку принесли прямо домой и абсолютно бесплатно. Теперь не надо трогать деньги из семейного бюджета.

Финансирование выделено из областной казны. Социальную страховку получают многодетные и малообеспеченные семьи. Только в Яе право на такую помощь имеют более 200 человек.

Олеся Шкрептий знает, на что потратить страховые деньги, накопленные за год. Младшему нужны игрушки, а старшим — одежда. Оба учатся вдали от дома. Да и самой Олесе теперь можно прикупить пару обновок.