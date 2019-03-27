Концепцию развития добровольчества в России обсуждают общественники всех регионов

На мартовском совещании, посвященном социальным вопросам, Президент Владимир Путин отметил достойные результаты волонтерских движений и выразил намерение поддерживать дальнейшее развитие на государственном уровне.

2018-й был отмечен активной деятельностью волонтёров. Чемпионат мира по футболу, зимняя Универсиада в Красноярске, социальная помощь и участие в региональных мероприятиях и акциях. Всего и не перечесть. Сегодня участники общественной дискуссии подвели итоги и обсудили дальнейшее развитие добровольческого движения в Кузбассе.

На обсуждении было представлено множество проектов. И у всех одно важное сходство — неравнодушное отношение к делу, желание помогать и делать добрые дела.