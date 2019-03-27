В Кузбассе прошло заседание круглого стола Сибирского Межрегионального Совета Всероссийского общества инвалидов

В мероприятии приняла участие заместитель губернатора Елена Малышева. Обсудили проблемы обеспечения техническими средствами реабилитации. Минтруд РФ предлагает внедрить электронные сертификаты, чтобы инвалиды сами могли выбирать поставщиков из числа предлагаемых.

Кроме этого, говорили о проблемах, связанных с трудоустройством людей с ограниченными возможностями здоровья. Подняли вопросы санитарно-курортного лечения, медико-социальной экспертизы.

Итогом заседания стали конкретные разработанные и согласованные всеми предложения по решению насущных вопросов и проблем.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области