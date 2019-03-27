Кузбасские спортсмены стали обладателями Кубка мира необычного вида спорта

Ледолазание или бег по вертикальным ледяным «сосулькам». Динамичная и зрелищная дисциплина успешно развивается в мире. А победители, тем временем, готовятся к очередным достижениям.

Отдыхать на лаврах еще рано. Тем более, что любая передышка между соревнованиями — это возможность подготовиться к новым. Именно так считает прошлогодний триумфатор Кубка мира по ледолазанию Владимир Карташев. В этом сезоне он получил свои медали и заслуженные награды. Но стать вновь первым в мире все еще надеется.

Эстафету чемпионства у Владимира уже готов принять Антон Немов. Свой путь в ледолазании он начал в Анжеро-Судженске. Именно там есть полигон для развития этого вида спорта — построена башня, которую регулярно заливают льдом.

Успехи и неудачи связаны с повышенной конкурентностью. Ледолазание становится все популярнее. Наши спортсмены уже выступали на Дальнем Востоке, в Европе. Занимали призовые места. Сегодня половину сборной команды России представляют кузбассовцы. Наши ледолазы продолжают победные традиции, заложенные лидерами и чемпионами прошлых лет: Павлом Батушевым, Кириллом Колчегошевым — теми, кого воспитала талантливый тренер Светлана Бушуева. Ее подопечные почти два десятка лет в мировой элите ледолазания. И своих позиций не сдают.