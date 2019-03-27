Первая для Новокузнецка в этом году тройня появилась на свет

Савелий, Тимофей и Степан. Сразу тремя мальчиками пополнилась семья Кристины и Сергея Пономарёвых. Малышам уже месяц. И сегодня с родителями, в одночасье ставшими многодетными, они отправились домой.

Каждому ребёнку подарили по памятному медальону «Рождённому на земле Кузнецкой». Родителям вручили материальную помощь – 100 тысяч рублей. В Новокузнецке и Новокузнецком районе это — первая тройня в текущем году. Такой поворот событий и для самих Кристины и Сергея, говорят, оказался полной неожиданностью.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области