В Кузбассе продолжается реализация проекта «Бережливый регион»

Главная его задача — оптимизировать на предприятиях производственные процессы и снизить затраты. Стартовал он в прошлом году по договоренности губернатора области и руководителей госкорпорации «Росатом».

Первыми принципы бережливой организации труда освоили учреждения здравоохранения. Далее эстафету приняли транспортники.

Ежедневно на маршруты Прокопьевска, Киселевска и Прокопьевского района выходят 80 автобусов ПАТП. 5-7 из них в течение дня сходят с линии по причине поломки. Чтобы устранить несложную техническую неисправность, в среднем, уходило около полутора часов. Осваивая принципы бережливого производства, руководители предприятия решили выяснить, можно ли ускорить время ремонтных работ. Для этого провели чёткий, поминутный анализ рабочего процесса ремонтников и оказалось, что его организацию необходимо менять.

Определив слабые места, разработали новый алгоритм восстановления транспортного средства — подготовка к ремонту начинается сразу после звонка водителя диспетчеру. Когда автобус приезжает на базу, у специалистов уже всё по максимуму собрано для работы. При таком подходе экономится до 40 минут времени.

Оптимизация коснулась не только текущего ремонта транспорта, но и капитального. Внедрение бережливых принципов только на начальном этапе, но эффект на предприятии уже почувствовали. Если раньше на ремонте одновременно находилось до 50 автобусов, сейчас почти наполовину меньше.

Без привлечения дополнительных материальных вложений повысить производительность труда — одна из главных задач проекта «Бережливый регион». В Кузбассе он реализуется второй год при поддержке государственной госкорпорации «Росатом», где принципы бережливого производства применяются больше 10 лет.

У каждого автотранспортного предприятия области свой проект по повышению производительности. Опыт наиболее успешных, в числе которых может оказаться и прокопьевский, будет распространен по всему Кузбассу.