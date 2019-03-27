В Кузбассе продолжается реализация национального проекта «Культура»

Перед регионом стоят серьезные задачи. К 2024 году необходимо увеличить на 15% число посещений учреждений культуры области, а количество обращений к цифровым носителям должно вырасти в 5 раз.

На сегодняшний день в области уже запущены четыре проектных офиса по направлению «Культура» в рамках реализации нацпроекта. Два из них — на базе Областной научной библиотеки им. Федорова — координируют вопросы по нацпроекту и деятельности модельных библиотек. Еще один проектный офис нацелен на создание виртуального зала в Государственной филармонии Кузбасса. И четвертый находится в Кемеровском областном центре народного творчества и досуга, где реализуется проект «Дом культуры. Новый формат».

Также департамент культуры и национальной политики оформляет заявки на проведение федеральных выставочных проектов. Уже проведены переговоры с Центральным музеем древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, Российским этнографическим музеем, Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области