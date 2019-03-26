В Кемерове открылась уникальная выставка «Мир Европе», посвященная юбилею вступления русской армии в Париж

Ценные экспонаты из своих фондов в угольный край привез одноименный музей-заповедник.

Бородинское поле — старейший в мире музей, построенный на полях сражений. Чтобы сегодня попасть туда, не обязательно покупать билет до Москвы. Его уникальные экспонаты ближайшие 3 месяца — здесь, в сердце Сибири. Своеобразный подарок к 300-летию Кузбасса и 90-летию краеведческого музея.

Заграничные походы русской армии, которые принесли Российской Империи мировую славу и уважение, а Европе — мир и спокойствие — в предметах и картинах. Колорит военной эпохи в 260 артефактах. Документы, осколки гранат, головные уборы, патронные сумки и настоящие мундиры. С поля боя. Кропотливо восстановлены: очищенные от грязи и крови 200-летней давности.

Выставка «Мир Европе» реализована в Кузбассе в рамках национального проекта «Культура». За прошлый год областные и муниципальные музеи региона посетили более полутора миллиона человек. Важно сделать так, чтобы история стала еще интересней и ближе каждому кузбассовцу.