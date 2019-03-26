Точка в истории строительства угольного разреза в Беловском районе поставлена

Строительные работы началось в 2017 году. В 2018 жители сёл Коротково, Инской, Хахалино и Менчерепа обратились к губернатору с просьбой о помощи. Они утверждали, что работа предприятия может значительно изменить экологическую ситуацию Беловского водохранилища.

Здесь планировали добывать уголь открытым способом. Местные жители негодовали. Писали обращения, составляли петиции, которые за короткое время собрали тысячи подписей.

Власти региона жителей услышали. Сергей Цивилев обратился к начальнику департамента по недропользованию Сибири Асламбеку Гермаханову. В итоге, Роснедра изъяли лицензию у предприятия. Жители посёлков здесь живут сельским хозяйством и открытие угольного разреза могло оказать пагубное влияние на экосистему.

Семья Елагиных из Хахалино животноводством занимается три года. Начинали с 30 бычков. Сейчас их уже больше ста. Даже технику закупили, чтобы самим заготавливать корма.

В планах — увеличение поголовья. Закупят больше коров. Молоко пьют сами, а вот мясо продают на ярмарках. На качество никто не жаловался. Ведь ухаживают за скотом с любовью и кормят экологически чистыми кормами. Когда стало известно, что разреза рядом с фермой не откроют, супруги обрадовались. Ведь их поголовье и впредь сможет спокойно пастись на полях и не содрогаться от буровзрывных работ.