Жительница Таштагола лишилась крупной суммы денег, попытавшись заработать на криптовалюте

В отдел МВД России по Таштагольскому району обратилась 41-летняя горожанка, которая сообщила, что неизвестные обманным путем похитили у нее денежные средства. Сумма ущерба составила около 790 000 рублей.

Как выяснили стражи порядка, женщине позвонила неизвестная. Представившись консультантом торговой площадки, она убедила ее играть на бирже, вкладывая деньги в криптовалюту. Поверив мошеннице, потерпевшая перевела сумму на электронный счет, а в последствии неоднократно его пополняла. Однако, когда она попыталась вывести деньги на карту, ей сделать этого не удалось. Женщина обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. По факту мошенничества проводится доследственная проверка.

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области