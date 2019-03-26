:

Arrow
Arrow
Slider

Жительница Таштагола лишилась крупной суммы денег, попытавшись заработать на криптовалюте

<< Вернуться назад

В отдел МВД России по Таштагольскому району обратилась 41-летняя горожанка, которая сообщила, что неизвестные обманным путем похитили у нее денежные средства. Сумма ущерба составила около 790 000 рублей.

Как выяснили стражи порядка, женщине позвонила неизвестная. Представившись консультантом торговой площадки, она убедила ее играть на бирже, вкладывая деньги в криптовалюту. Поверив мошеннице, потерпевшая перевела сумму на электронный счет, а в последствии неоднократно его пополняла. Однако, когда она попыталась вывести деньги на карту, ей сделать этого не удалось. Женщина обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. По факту мошенничества проводится доследственная проверка.

 

Источник: Главное управление МВД России по Кемеровской области

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально