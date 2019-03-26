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Первый съезд социальных работников Сибири начнет работу в Кемерове 22 апреля

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О ходе подготовки к мероприятию на аппаратном совещании в областной администрации рассказала заместитель губернатора по вопросам социального развития Елена Малышева.

В областном центре уже создана рабочая группа. В работе съезда примут участие около 800 руководителей органов социальной защиты населения и социальных работников всех субъектов Сибирского федерального округа.

В программе — 11 круглых столов и 3 тематических семинара. Специалисты обсудят возможность создания социального альянса Сибири. Эта структура объединит руководителей социальной сферы СФО.

 

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области

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