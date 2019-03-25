В Кемерове накануне прошло «Шоу-историй»

12 известных кемеровчан поделились своими зарисовками из жизни.

Любовь, преодолевшая тысячи километров, любимые увлечения и курьезные ситуации. «Шоу историй» — это подлинные зарисовки известных кемеровчан. Они не об успешном бизнесе и карьере, а о простых житейских вещах.

Перед участниками стояла непростая задача: коротко, но при этом интересно и динамично рассказать историю из жизни. Прежде чем предстать перед наполненным залом, они прошли курс подготовки с наставниками.

Эта встреча — не просто возможность повеселиться и приятно провести время. Деньги, собранные от продажи билетов, пойдут в фонд поддержки людей, больных ихтиозом.

Шоу проходит в городе второй раз и уже успело полюбиться кемерочанам. Потому что эти истории близки каждому. Истории, которые лечат.